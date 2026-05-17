【モデルプレス＝2026/05/17】俳優の町田啓太が、17日、都内で開催された活動15周年アニバーサリーフォトブック「sign」（小学館）発売記念プレス取材会に出席。人生で“大きな壁”を感じた出来事を語った。【写真】フォトブックのお気に入りカットを見せる町田啓太◆町田啓太、俳優人生は「逆風ばっかりだった」「sign」は、東京・ソウル・台北を中心とした3つの地域で、それぞれの地で活躍するフォトグラファー3人が撮影を手がけ