◆陸上セイコーゴールデングランプリ（１７日、東京・ＭＵＦＧ国立）女子３０００メートルは初マラソン日本記録保持者の矢田みくに（エディオン）が８分５４秒５６で日本勢トップの４位だった。８分５５秒９５の５位は田中希実（豊田自動織機）、１万メートルで昨年の東京世界陸上６位入賞の広中璃梨佳（ユニクロ）は９分２３秒７６の１４位だった。ラストスパートで田中との競り合いを制し、日本勢トップを死守した矢田は「