サッカーの元日本代表ＭＦ本田圭佑（３９）は１７日、川崎市内で自身が考案した育成年代の４人制サッカー「４ｖ４」のキックオフイベントを実施した。イベントではＵ１０、Ｕ１２の子供へのサッカー教室を行い、大会も開催された。２０２３年の開始から、今年で４年目を迎える。昨夏には「４ｖ４」の国際大会を実施し、アジア１０か国（カンボジア、中国、台湾、香港、インドネシア、日本、韓国、フィリピン、シンガポール、タ