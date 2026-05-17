【COBRA ＋ AIR BIKE 1/8】 9月発売予定 価格：44,000円 S14(エスワンフォー)はダイキャストの航空機フィギュアを得意とするメーカーだ。加えて近年では「ルパンIII世」のフィギュア「1/12 ルパン三世 カリオストロの城 FIAT500」や、ラムネ菓子「クッピーラムネ」のキャラクターフィギュアなど、培われたダイキャストや塗装技術でユニークな挑