◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手が今季５勝目を懸け先発し、初回を無失点で立ち上がった。先頭・蝦名に左前打を浴びるも、続く度会をチェンジアップで二ゴロ併殺打に仕留めて２アウト。後続の筒香への投球では、球が抜け８７キロのスローボールになるなどフルカウントから四球を与えたが、宮崎を右飛に打ち取って無失点で切り抜けた。６回２／３を投げ７安打５