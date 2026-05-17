◆首都大学野球春季リーグ戦第７週第２日▽日体大６―４武蔵大（１７日・等々力）日体大が２０２４年秋以来、２９度目のリーグ優勝を果たした。前週まで６勝４敗の勝ち点３で首位に並んでいた武蔵大との決戦で２連勝。４つ目の勝ち点を挙げ頂点に立った。３―４で迎えた７回裏。２死一、二塁のチャンスで、１番・藤巻一洸二塁手（４年＝日大三）がセンター左を破る逆転の２点三塁打を放った。８回裏にも１点を追加し、４回途中