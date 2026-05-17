◆パ・リーグ日本ハム―西武（１７日・エスコンフィールド）お笑いコンビ・錦鯉が、ファーストピッチに登場した。「Ｍ―１グランプリ２０２１」のチャンピオンは、札幌Ｄ時代の２２年にファーストピッチを体験。昨季エスコンを訪れた際はきつねダンスへの参加で、４年ぶりのファーストピッチとなったが、札幌出身の長谷川雅紀は「一球入魂！新しい“コンニチワ投法”を見せたいと思います」とマウンドへ向かった。マウン