「エンゼルス２−１５ドジャース」（１６日、アナハイム）ドジャース・大谷翔平投手は「１番・指名打者」で先発出場し、４打数２安打で今季最多５打点を挙げ、２四球１盗塁を記録。１５得点での大勝に貢献した。試合終了後は１５分後には球場を出発。帰宅の足も速かった。試合では何度もグラウンドを駆け回った。初回は四球を選び、ベッツの左翼線への安打で三塁へ。１死後にスミスの右犠飛で先制のホームを踏んだ。三回