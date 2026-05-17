「エンゼルス２−１５ドジャース」（１６日、アナハイム）エンゼルスは投手陣が崩して１０安打１１四死球を許し、１５失点で５連敗。メジャー最速の３０敗を喫した。九回には中堅のトラウトが呆然とする場面もあった。五回まではドジャース先発・ロブレスキー、エンゼルス先発・ソリアーノの投げ合いとなった。試合が動いたのは六回だった。ソリアーノが先頭の大谷を打ち取った後、ベッツ、フリーマンはともにカウント３−