薄着になる季節、「ボディラインは整えたいけれど暑いガードルは苦手…」と感じる方も多いのでは♡そんな夏の悩みに応えて、インナーファッションブランド「tu-hacci（ツーハッチ）」から、『骨盤ガードル 接触冷感タイプ』が新登場しました。ひんやり心地よい接触冷感素材と、快適な補正力を両立。夏のおしゃれをもっと自由に楽しめる、注目の新作インナーです。 夏でも快適な冷感ガー