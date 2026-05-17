◇SHEKNOWSHERWAY〜鈴木志乃地元凱旋興行〜渡辺未詩、辰巳リカ、●小夏れん（11分58秒コアラクラッチ）瑞希、愛野ユキ、高見汐珠○（2026年5月16日静岡・清水マリンビル）東京女子プロレスは16日、静岡・清水マリンビルで「SHEKNOWSHERWAY〜鈴木志乃地元凱旋興行〜」を開催した。6・7後楽園大会でのプリンセスタッグ選手権試合前哨戦は、渡辺未詩＆辰巳リカの王者組が挑戦者組の瑞希＆高見汐珠組に敗退を喫