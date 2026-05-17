銀座・数寄屋橋の夜景で舞う「ヒッキー」がカッコいい！シンガー・ソングライターの宇多田ヒカルさんが2026年5月6日にリリースした新曲、「パッパパラダイス」のミュージックビデオが注目を集めています。その内容は、タクシードライバーに扮した宇多田さんが柄本時生さん、田中泯さん、渋川清彦さん、浅野順子さん、KONOさんといったさまざまな乗客と過ごす様子を描いたもの。【動画】これが「宇多田ヒカル」が運転する丸目レ