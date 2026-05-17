子どもが受験の時期を迎えると、親もどこか落ち着かないものです。とくに職場に同じ年頃の子どもをもつ人がいると、気になることがあるかもしれません。『職場で、子ども同士が同い年の場合、受験のときに張り合うことはあるの？』この問いかけに、ママたちは自分の経験談を寄せました。親が張り合っても意味がないまずあったのは、「張り合うことはない」という意見です。『住んでいる地域も違うし、張り合うとかないかな』『子ど