＜全米プロ3日目◇16日◇アロニミンクGC（ペンシルベニア州）◇7394ヤード・パー70＞ローリー・マキロイ（北アイルランド）が猛追している。6バーディ・2ボギーの「66」をマーク。トータル3アンダーまでスコアを伸ばし、優勝戦線へ急浮上した。【動画】マキロイ、驚愕ワンオンの瞬間「66」以下のラウンドはメジャー通算25回目で、これを上回るのはタイガー・ウッズ（米国、28回）ただ一人。「マスターズ」に続くメジャー連勝を視