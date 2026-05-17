＜Sky RKBレディスクラシック最終日◇17日◇福岡雷山ゴルフ倶楽部（福岡県）◇6490ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが終了した。トップタイで出た桑木志帆が6バーディ・1ボギーの「67」をマーク。トータル15アンダーで逃げ切り、2年ぶりの通算4勝目を果たした。【写真】このガッツポーズ！桑木志帆、優勝決定の瞬間前半は4バーディ・ボギーなしで回り、後続と2打差で折り返し。終盤では好調ウー・チャイェン（台