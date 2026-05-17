第10回いわて奥州きらめきマラソン（スポニチ主催）は17日、奥州市役所江刺総合支所を発着点に4358人がエントリーして行われた。男子フルマラソンは行場竹彦（40）が2時間29分27秒で、女子はリアン・セゾ（35）が2時間48分24秒で、ともに初優勝を飾った。＜女子フルマラソン＞「ベリーベリー、ホット！苦しかったけど、私なら勝てると思っていました」と、リアン・セゾは会心の笑みを見せた。オーストラリア出身、香港を代表す