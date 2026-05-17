「大相撲夏場所・８日目」（１７日、両国国技館）日本相撲協会は新序出世力士９人を発表した。名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）から番付にしこ名が載る。師匠の雷親方（元小結垣添）の長男である垣添（雷）は、新序出世披露で虎が描かれた師匠の化粧まわしを着用。しこ名を呼ばれ「うれしかった」と喜んだ。親子で同じ化粧まわしを使用し「感慨深いですね」と語った。前相撲は２連勝で一番出世だった垣添。名古屋