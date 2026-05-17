モデルでタレントの平子理沙さん（55）が2026年5月11日、自身のインスタグラムを更新。日本におけるネイルアートの先駆者で母の平子禧代子（きよこ）さん（86）との2ショットを披露した。「たくさん一緒に遊びに行きました！」平子さんは、新幹線内で撮影した親子ショットや旅行先での様子など14枚の写真を投稿した。「もうLAに帰ってしまったけど、1人でがんばって来日し、２ヶ月ほどの滞在」「今回はたくさん一緒に遊びに行きま