こんぴら観光まちづくり検定 一般社団法人こんぴら観光まちづくり協会が、7月5日に「第2回こんぴら観光まちづくり検定」を実施します。 金刀比羅宮の門前町である香川県琴平町と周辺地域の歴史や文化・伝統、名所・旧跡、食、産業など幅広い分野を学び、「ことひらのファン」になってもらおうと2026年に新設されたもので2月に第1回の検定が行われました。 初回は34人参加し、29人が合格しました。こんぴら観光まちづくり