覚醒した３歳馬の走りにＳＮＳでは衝撃の反応が広がっている。１７日の東京７Ｒ・３歳１勝クラス（芝１６００メートル、８頭立て）を６馬身差で圧勝したのは１番人気のトミーバローズ（牡３歳、栗東・清水久詞厩舎、父ヘンリーバローズ）。勝ち時計も１分３１秒６の高速決着に衝撃度が増している。坂井瑠星騎手を背に２番枠から好スタートを切った同馬は好位の３番手を確保。楽な手応えで最後の直線に向くと、鞍上が手綱を持っ