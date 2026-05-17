◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）巨人が「ＢＬＡＣＫＤＩＡＭＯＮＤＳＥＲＩＥＳ２０２６」として開催した１７日のＤｅＮＡ戦の試合前パフォーマンスにラッパー／シンガーソングライターのＫｖｉＢａｂａ（クヴィ・ババ）が出演した。グラウンドに登場し、歌唱パフォーマンスとファーストピッチを行った。歌唱パフォーマンスでは、野手陣に加えて大勢投手、堀田賢慎投手、田中瑛斗投手らが