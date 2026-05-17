「忙しい朝、お弁当のおかずやご飯をすぐに詰めたい！でも温かいままだと傷む原因になるし、自然に冷めるのを待つ時間もない...。」こんな悩みを持つ人もいるかもしれません。今回は、そんな悩みを解決してくれる裏ワザを紹介します。 ▼あの「冷凍用の枕」がお弁当づくりの救世主に！時短で粗熱が取れる裏ワザ やわらかく凍る「冷凍用の枕」を使うことで、食材にぴったりフィットして効率よく冷やせるのがポイント。 「冷凍用