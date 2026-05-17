１６日、障害者向けの就職説明会で説明を聞く来場者。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山5月17日】中国福建省武夷山市の列寧（レーニン）公園で16日、全国障害者支援デー（毎年5月の第3日曜日）を前に福祉イベントが開催された。会場では障害者向けの就職説明会、福祉政策や関連法律の情報提供、健康相談コーナーが設けられた。ボランティアによる無料の散髪や家電修理なども行われた。１６日、福祉イベントの会場