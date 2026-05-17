◇パ・リーグソフトバンク―楽天（2026年5月17日楽天モバイル）ソフトバンクの4番・栗原陵矢内野手がリーグトップを走る12号2ランを放った。初回2死三塁の場面で楽天・藤井のスライダーを右翼席に運んだ。「自分のスイングで完璧に捉えることができました。今日は悠伍（先発の前田悠）に勝ちをつけてあげられるように援護していきたい」と話した。