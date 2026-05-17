グローバルボーイズグループ・ＪＯ１とＩＮＩのサッカーを愛するメンバー１２人で結成されたスペシャルユニット「ＪＩＢＬＵＥ（ジェイアイブルー）」が１７日、神奈川県内で行われた４人制サッカー大会「４ｖ４」の特別イベントに、サッカー元日本代表・本田圭佑と出席した。「４ｖ４」は本田が考案した競技で、「ＪＩ−」は「４ｖ４キックオフサポーター」に就任。この日サプライズで登場すると、集まったＵ１２、Ｕ１０