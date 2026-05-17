人の平均的な一生の長さは、960カ月らしい。これは80歳まで生きると仮定した数字だが、怪我や病気をして不本意な形で一生を終えることだってあるのだから、実際もっと短いかもしれない。例えば、チャールズ・“チャック”・クランツのように末期癌になって39歳でその一生に幕を閉じる、とか。 参考：『サンキュー、チャック』原作小説はどんな作品か？スティーヴン・キングが描く、人生のかけがえのなさ