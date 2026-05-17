開催：2026.5.17 会場：エンゼルスタジアム 結果：[エンゼルス] 2 - 15 [ドジャース] MLBの試合が17日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとドジャースが対戦した。 エンゼルスの先発投手はホセ・ソリアーノ、対するドジャースの先発投手はジャスティン・ウロブレスキで試合は開始した。 1回表、4番 ウィル・スミス 2球目を打ってライトへの犠牲フライでドジャース得点 LAA 0-1 LAD 6