【写真】木村拓哉の渋い魅力が炸裂！カーキ色のワークジャケットコーデ 木村拓哉が自身のInstagramで、カーキ色のジャケット姿を披露した。 ■木村拓哉「スタッフの皆んなには本当に感謝でした！」 木村は「今回のロケ」として1点の写真を投稿した。 この日の木村は、薄いグレーのサングラスをかけ、カーキ色のワークジャケット姿で登場。バックには広大な自然が広がり、空は霧