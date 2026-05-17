アメリカ海軍の兵士の男が17日、佐世保市でタクシーの中から利用客の財布やスマートフォンを盗んだとして逮捕されました。 窃盗の疑いで現行犯逮捕されたのはアメリカ海軍佐世保基地に所属する一等水兵のジアニ・ロンイエ・マクレンドン容疑者、26歳です。 マクレンドン容疑者は17日午前2時50分頃、佐世保市松浦町に止まっていたタクシーの中から佐賀県内の30代の女性の財布やスマートフォンなど10万5