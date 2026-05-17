2026年5月14日、韓国メディア・韓国経済は「現代・起亜自動車の工場に部品を輸送する韓国労働組合総連盟傘下、現代起亜自動車部品運送労働組合MOVIENT光州（クァンジュ）支会が、全面ストライキに突入する考えを示した」と伝えた。同労組は14日に会見を開き、15日午前10時からゼネラルストライキに入ると発表した。MOVIENTは現代・起亜自系列のモジュールメーカーで、光州と京畿（キョンギ）道・安山（アンサン）に工場を構えてい