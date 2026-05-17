中学1年から完全に不登校になった少年が中学3年生になり、「青春の日々を送りたい」と、高校受験を目指すことになりました。障がいによる課題や倍率のハードルもありましたが、合格に向けて奮闘。ある変化も表れました。家族一丸の挑戦を追いました。■自宅で1人ゲームをする毎日取材の始まりは2年前でした。当時中学1年生だった山本れおさん。この時、不登校になって3か月。自宅で1人ゲームをする毎日でした。れおさん「不安でし