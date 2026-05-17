15日、兵庫県競馬の愛称が「HUK」となって以降初となる「阪神アーバンナイター」が開幕。8Rと9Rの間には「HUK女子会」として海江田麻貴、上村沙弥香、春名凛和、舞桜の4人が特設ステージでメーン11Rの予想会を行った。4人は3月末で惜しまれながら13年間の歴史に幕を下ろした「SKNフラッシュ8」の直近の元メンバー。活動終了後、公の場で半数が顔を合わせるのは初めてだ。1着となった9番人気のナリタシン（牡6＝坂本、父リオン