自民党が、新潟県知事選（３１日投開票）に注力している。原子力発電所の再稼働が争点の一つとなっており、選挙結果は高市政権のエネルギー政策に影響を与えかねないためだ。最近の首長選で苦戦が続いていることもあり、党幹部を投入するなどしてテコ入れを進めている。同党の小林政調会長は１６日、３選を目指す現職の花角英世氏の応援で同県長岡市に入った。小林氏は、花角氏が東京電力柏崎刈羽原発の再稼働を容認した判断に