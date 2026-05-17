◇プロ野球セ・リーグ巨人ーDeNA（5月17日、東京ドーム）巨人の先発はドラフト1位ルーキーの竹丸和幸投手。チームに今季初の6連勝目をもたらすことができるでしょうか。今季は先発投手が豊富で、一度お休みを入れたため、中10日でリフレッシュした状態での登板となります。受けるのは岸田行倫選手。前回、2人が組んだのは4月29日で、6回2失点で竹丸投手が勝利投手となり、2人で、お立ち台に上がりました。DeNAは石田裕太郎投手。