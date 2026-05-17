サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑（３９＝ジュロン）が１７日、北中米Ｗ杯（６月１１日）に臨む日本代表に期待を寄せた。本田はこの日、自身考案で子供を対象にした４対４の新しいサッカー競技「４ｖ４」の２０２６年シーズン開幕のキックオフ大会に登場。開会式では、ファイナル出場を目指す子供たちの前で「やはりサッカーというのは、たくさんの人の前でプレーした方が楽しいし、緊張はするが良いプレーができる。ポイントを