敵地エンゼルス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、敵地エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場し、4打数2安打5打点で15-2の快勝に貢献した。8回には“幻のランニング本塁打”を放つと、チャレンジしたエンゼルス指揮官の判断に驚きの声が漏れている。8回2死一、二塁の第5打席。大谷は右翼線を破る安打を放つと、一気に三塁へ。右翼手アデルの走塁が逸れると、本塁に滑り込んで生還。場内は騒然とな