サッカー・女子のWEリーグは16日、2025/26シーズンの最終節（第22節）が各地で行われ、リーグ戦の全日程が終了。今季通算16ゴールのINAC神戸レオネッサFW吉田莉胡選手が得点王に輝き、チームの優勝とともに栄冠を得た。INAC神戸としては、昨シーズンのFWカルロタ・スアレス選手（現：クラブ・デポルティーボ・テネリフェ・フェメニーノ/スペイン）に続き、2季連続2度目。吉田選手は26日の「2025/26 WEリーグアウォーズ」で表彰さ