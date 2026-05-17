記事ポイント「CODE BLUE 2026」のトレーニングコースが前年の4コースから8コースへ倍増AI時代の脅威対応から防御実戦力強化まで、全8コースが2026年11月11〜15日に東京で開催カンファレンスの早期割引チケット（78,000円税込）は5月31日まで販売 日本最大級のサイバーセキュリティ国際会議「CODE BLUE 2026」のトレーニングコース全8コースの概要が発表されます。2026年11月、東京・新宿区を舞台にトレーニングとカンファレ