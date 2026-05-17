◆米大リーグエンゼルス２―１５ドジャース（１６日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、敵地・エンゼルス戦に「１番・指名打者」でフル出場し、２本の長打を放って今季最多５打点をマークするなど、４打数２安打、２四球、１盗塁の活躍を見せた。チームは１０安打で１５得点を奪って４連勝。貯金を「１０」とした。大谷は４点リードの８回２