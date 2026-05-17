記事ポイント2026年6月20日（土）・21日（日）、パシフィコ横浜展示ホールB・C・Dで23回目の開催約3,200ブース・65,000点以上の手づくり作品がアクセサリーから和菓子まで幅広いジャンルで集結初心者向け50種類のワークショップ（40〜90分）を同時開催、前売券1,000円・小学生以下入場無料 全国のハンドメイド作家が一堂に集まり、自ら制作した手づくり作品を販売・展示する大規模マルシェが横浜で開催されます。「ヨコハマハ