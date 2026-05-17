◆女子プロゴルフツアー▽ＳｋｙＲＫＢレディス最終日（１７日、福岡・福岡雷山ＧＣ、６４９０ヤード、パー７２）首位で出た桑木志帆（大和ハウス工業）が６バーディー、１ボギーの６７をマーク。通算１５アンダーまで伸ばし、２４年ＪＬＰＧＡツアー選手権リコーカップ以来となる通算４勝目を挙げた。前半で４つ伸ばしてリードを広げ、逃げ切った。１打差の２位に呉佳晏（台湾）。この日のベストスコアとなる６５で追い上げ