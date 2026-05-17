記事ポイントbellSalesAIの導入により、ネットプロテクションズの議事録作成時間が1件あたり約30分から数秒に短縮されます月間200〜400時間の工数削減が実現し、営業担当者が商談準備や戦略設計に集中できる環境が整っていますSalesforceへの商談ログ蓄積とSlack連携により、組織横断的なリアルタイム共有が可能になっています 商談後の記録業務に追われ、Salesforceには「結論だけ」しか残らない--エンタープライズ営業の現