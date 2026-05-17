◇女子ゴルフツアーSkyRKBレディース最終日（2026年5月17日福岡県福岡雷山GC＝6490ヤード、パー72）首位タイから出た桑木志帆（23＝大和ハウス工業）が6バーディー、1ボギーの67で回り、通算15アンダーで今季初優勝を飾った。24年ツアー選手権リコー杯以来2年ぶりのツアー通算4勝目。表彰式の優勝スピーチでは「24年シーズンから勝利がなく、苦しい年もあったんですけど、自分を信じてやってきた結果、やっと優勝するこ