フリーアナウンサーの笠井信輔さんが5月16日、自身のブログを更新。モバイルバッテリーによる火災に警鐘を鳴らしました。【写真を見る】【 笠井信輔 】 「自宅が火事の危機」モバイルバッテリー火災に警鐘「ほんとに他人事じゃない」笠井さんは、『爆発寸前自宅が火事の危機』という緊迫感あふれるタイトルで書き出すと、本文では『机の整理引き出しにしまってあったスマホの充電池を久しぶりに出してみたらなんですと！