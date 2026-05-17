タレントの西田ひかるが１７日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」に生出演。ナフサ不足による商品パッケージ変更について言及した。番組では中東情勢の悪化によるナフサ不足について報じた。ナフサを原料とするインクの調達が不安定なことから、商品のパッケージを白黒にしたりするなどデザインを変更する企業が続出していることを伝えた。カルビーの「ポテトチップス」のパッケージがカラーから白と黒の２色へと変更された写