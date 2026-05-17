■MLBエンゼルス 2ー15 ドジャース（日本時間17日、エンゼル・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのエンゼルス戦に“1番・DH”で先発出場し、4打数2安打2四球。試合は6回に3者連続の押し出し四死球など5得点を挙げ突き放すと、大谷は8回に右三塁打を放ち、相手の送球ミスの間に一気に本塁へ帰る好走塁で得点。さらに9回には走者一掃の適時二塁打を放つ5打点の活躍を見せた。ドジャースは今季最多15得点を挙げ、4連