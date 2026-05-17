俳優の町田啓太（35）が17日、都内で活動15周年を記念したフォトブック「sign」（小学館）の発売記念取材会に出席した。約6年ぶりの写真集で初の書き下ろしエッセーも収録。東京、ソウル、台北を中心とした3つの地域で撮影され、3冊セット計240ページに仕上がっている。完成品を手にした町田はそのボリューム感に「重みがいい」と笑顔を見せ、「一生残せる大事なものができた」とアピールした。タイトルの「sign」には、軌跡、