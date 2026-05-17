ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）の公式Xが17日までに更新され、人気アニメ『葬送のフリーレン』とのコラボ開始に向けた新ビジュアルが公開された。【画像】USJ×『葬送のフリーレン』最新ビジュアル…「覚悟はできているな」『葬送のフリーレン』とは初コラボが実現し、5月30日から開催される。『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜』『葬送のフリーレン×ストーリー・ライド 〜鳥の