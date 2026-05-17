米大リーグは１６日（日本時間１７日）、各地で行われた。ドジャースの大谷翔平は敵地カリフォルニア州アナハイムでのエンゼルス戦に１番指名打者で出場。今季初の三塁打を放つなど、４打数２安打５打点２四球２得点１盗塁と活躍した。試合は、１５―２でドジャースが勝ち、４連勝。ナ・リーグ西地区の首位を守った。（デジタル編集部）大谷に快音が聞かれたのは八回だった。二死一、二塁で打席へ入ると、４番手右腕マノアのチ