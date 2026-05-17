米中会談の直前。アメリカとイランがせめぎ合うホルムズ海峡で中国の原油タンカーを巡って動きがありました。それぞれの思惑とは。【写真を見る】「頼みごとなど必要ない」帰国途中の機内で取材に答えるトランプ氏アメリカの逆封鎖を“裏ルート”ですり抜ける中国5月14日、日本に原油を運ぶタンカーがホルムズ封鎖を脱したことが明らかに。ただ、これがようやく2隻目です。一方で、活発な動きがみられるというのが、中国向けのタン